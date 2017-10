The Best

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou hoje o internacional português Cristiano Ronaldo pela sua eleição como melhor jogador do ano 2017, galardão da FIFA que recebeu pela quinta vez.

"O Presidente da República saúda Cristiano Ronaldo pela eleição como melhor jogador do ano 2017, esta noite, em Londres, na Gala da FIFA", pode ler-se, em nota publicada na página de Belém na Internet.

Cristiano Ronaldo foi hoje eleito pela quinta vez o melhor futebolista do ano da FIFA, prémio agora designado 'The Best', igualando o 'penta' do argentino Lionel Messi.