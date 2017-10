The Best

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou hoje Cristiano Ronaldo pela sua eleição como melhor jogador do ano 2017, vitória que traduz o "reconhecimento universal" do internacional português.

"Esta vitória representa, mais uma vez, o reconhecimento universal, mas em particular dos agentes de futebol - selecionadores, capitães de equipas e jornalistas - do talento, do trabalho, da entrega e do empenho do Cristiano Ronaldo", pode ler-se, em mensagem publicada na página da FPF na Internet.

Fernando Gomes, que esteve presente na cerimónia que decorreu no London Palladium, destacou o "grande português e grande ser humano".