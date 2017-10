Espetáculo

Cantor está de volta ao Super Bowl, onde em 2004 protagonizou uma cena polémica com Janet Jackson.

Justin Timberlake é o cabeça de cartaz do Super Bowl do próximo ano, sucedendo a Lady Gaga e a outros artistas de nomeada. Mas a escolha foi prontamente criticada por alguns que não se esquecem do que se passou em 2004.

Há 13 anos, durante a atuação com Janet Jackson no intervalo do jogo que é o evento mais visto do ano na televisão norte-americana, com os anúncios a atingirem valores astronómicos, o cantor rasgou o figurino da irmã de Michael Jackson, deixando-lhe o mamilo à mostra.

A celeuma foi tanta que, daí para a frente, a transmissão televisiva passou a ser retardada alguns segundos para contornar eventuais imprevistos.

Timberlake já estivera no Super Bowl em 2001, como membro dos ‘N Sync.