AR/Censura

O CDS-PP leva hoje ao plenário do parlamento uma moção de censura ao Governo como "ato de indignação política" dos portugueses pelas "falhas do Governo nos incêndios trágicos de 2017", apresentando também propostas em diversas áreas.

"Esta moção de censura é um ato de indignação política. Se melhor razão não houvesse para a moção do CDS, ela resultou na confissão do Governo, com a demissão da ministra da Administração Interna, o pedido desculpa do primeiro-ministro, o Conselho de Ministros", disse à Lusa o líder parlamentar centrista, Nuno Magalhães.

O CDS vai acompanhar a apresentação da moção, que tem chumbo garantido, com propostas alternativas em várias áreas da governação, seguindo-se visitas a regiões afetadas pelos incêndios na quarta, quinta e sexta-feira.