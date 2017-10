Actualidade

O espanhol CaixaBank, dono do BPI, teve lucros de 1.488 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2017, um aumento de 53,4 % em relação ao mesmo período do ano anterior, com o banco português a contribuir com 180 milhões para esse resultado.

Em informação enviada hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhol, o CaixaBank explica que obteve o maior benefício trimestral da sua história 649 milhões de junho a setembro, o que significa um aumento de 48,7% em relação ao trimestre anterior.

A contribuição do BPI foi de 103 milhões de euros para o trimestre e de 180 milhões de euros desde a sua integração no banco espanhol em fevereiro de 2017.