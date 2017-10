Actualidade

O Partido Comunista Chinês (PCC) introduziu hoje na sua constituição o nome e teoria do atual secretário-geral, Xi Jinping, confirmando o seu estatuto como mais poderoso líder chinês das últimas décadas.

O conceito de Xi - "socialismo com características chinesas para uma nova era" - foi acrescentado à constituição do PCC no encerramento do XIX Congresso do partido, que se realiza a cada cinco anos.

"O povo e a nação chinesa têm um grande e brilhante futuro pela frente", afirmou Xi aos delegados do partido, no encerramento do Congresso.