Incêndios

A Câmara Municipal de Gouveia, no distrito da Guarda, anunciou hoje que no âmbito do levantamento das necessidades da população afetada pelos incêndios já apoiou 60 produtores agropecuários do concelho na alimentação dos animais.

Segundo a autarquia presidida por Luís Tadeu, para além do apoio à alimentação de cinco mil animais (ovinos, caprinos e bovinos), também distribuiu bens de primeira necessidade aos agregados familiares atingidos.

"Está também no terreno uma equipa de técnicas de psicologia que prestam o apoio à população mais fragilizada psicologicamente", refere a autarquia em comunicado.