OE2017

O défice de Portugal recuou para 1,6% do PIB no segundo trimestre, face aos 3,0% homólogos, revela hoje o Eurostat num boletim em que volta a adiar uma decisão sobre o impacto da recapitalização da CDG.

O défice português recuou para quase metade do registado entre abril e junho de 2016, dos 3,0% para os 1,6% do do Produto Interno Bruto (PIB).

No primeiro trimestre do ano, o défice foi de 0,8% do PIB.