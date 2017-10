Incêndios

O presidente da Comissão Europeia defendeu hoje que é necessário remodelar os mecanismos de proteção civil da União Europeia, insistindo que "não é normal" o tempo que Portugal teve de esperar por assistência para combater os recentes incêndios florestais.

"Não é normal que, quando um incêndio se declara num domingo de manhã em Portugal, tenhamos de esperar até quarta-feira à noite para ver chegar o primeiro avião de ajuda europeu. Temos que acelerar o processo", disse Jean-Claude Juncker, durante um debate no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Na sua intervenção no debate, que era dedicado aos resultados do Conselho Europeu realizado na semana passada em Bruxelas, Juncker começou por recordar o "sentido de solidariedade para com a tragédia que Portugal e Espanha acabaram de atravessar", para admitir que os mecanismos de proteção civil "não estão a funcionar a 100%".