A agência de notação financeira Moody's desceu hoje o 'rating' do Banco Angolano de Investimentos (BAI) de B1 para B2, uma decisão que decorre da descida da República de Angola, na sexta-feira à noite.

"A ação de 'rating' de hoje é motivada principalmente pela descida do 'rating' de Angola de B1 para B2, e reflete a visão da agência segundo a qual a enfraquecida solidez de crédito do Governo traduz-se numa redução da capacidade para apoiar os bancos angolanos, incluindo o BAI, em tempos de stress", lê-se no comunicado que acompanha a decisão da Moody's.

A Moody's afirma também em b3 a avaliação base do crédito desta instituição financeira, uma vez que espera que "o perfil de crédito autónomo do BAI se mantenha resiliente, no atual nível de 'rating', apesar das desafiantes condições de operação, dado que tem o capital e as almofadas de liquidez adequadas".