Actualidade

Cinco dos sete líderes que nos últimos anos compuseram a cúpula do poder na China, entre os quais o antigo responsável pelo órgão máximo anticorrupção do país, não integram o novo Politburo do Partido Comunista (PCC).

Segundo a lista dos 204 membros do Comité Central eleitos hoje pelo XIX Congresso do PCC, Wang Qishan, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan e Zhang Gaoli não farão parte do novo comité permanente do Politburo.

A continuidade de Wang Qishan, que liderou a Comissão de Inspeção e Disciplina do PCC, era uma das principais questões para este Congresso, com vários analistas a prever a sua continuidade.