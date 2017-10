Actualidade

O presidente executivo do CaixaBank, dono do BPI, Gonzalo Gortázar, manifestou-se hoje em Valência "muito satisfeito" com a evolução "muito positiva" do banco português desde a sua integração no grupo espanhol, em fevereiro de 2017.

"Conseguimos que, num momento de mudança [de acionistas], o banco [BPI] não tenha parado, mas sim mantido e acelerado o seu crescimento", disse Gonzalo Gortázar na conferência de imprensa em que apresentou os resultados do terceiro trimestre de 2017 do CaixaBank.

O presidente executivo do banco espanhol "gostaria que o BPI mantivesse um crescimento estruturado de longo prazo acima do mercado" e assegurou que está em Portugal "para financiar mais e melhor" as empresas do país.