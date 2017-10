Actualidade

O PS vai propor Luís Braga da Cruz para presidente da Assembleia Municipal (AM) do Porto na reunião de quarta-feira, a primeira depois das autárquicas que deixaram o independente Rui Moreira sem maioria absoluta naquele órgão, foi hoje divulgado.

Em declarações à Lusa, o presidente da Federação Distrital do PS/Porto e vereador eleito pelo PS na Câmara do Porto, Manuel Pizarro, explicou que a decisão dos socialistas foi motivada pelo sentido de "responsabilidade", pois "um cenário de maioria absoluta [de Moreira] na Câmara aumenta a importância de reforçar o papel fiscalizador e moderador da AM".

"Não se trata de obstaculizar a ação do executivo. Pelo contrário. Trata-se de garantir que essa ação exprime o pluralismo das visões existentes na cidade", frisou Pizarro, referindo-se à eleição, por votação secreta, do presidente da AM que, após as autárquicas de 01 de outubro, ficou composta por 21 representantes do movimento independente de Rui Moreira e 25 das restantes forças políticas, designadamente 12 do PS, seis do PSD, três da CDU, três do BE e um do PAN, incluindo nesta contagem os presidentes de junta.