Actualidade

O Leicester anunciou hoje ter desistido de recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) da rejeição da inscrição de Adrien Silva por parte da FIFA, mas apoia o ex-futebolista do Sporting em "qualquer recurso pessoal que deseje realizar".

"Foi nossa intenção enviar um pedido ao TAS para que o procedimento pudesse ser resolvido o mais rápido possível. No entanto, ficou claro para nós que a FIFA não apoiará um processo acelerado, forçando o clube a aceitar relutantemente a decisão do Comité de Estatuto dos Jogadores da FIFA", disse um porta-voz.

Em causa está o facto de a FIFA ter rejeitado o recurso do Leicester para poder inscrever o ex-leão Adrien Silva, depois de os documentos da transferência do Sporting para o clube inglês terem sido entregues com um atraso de segundos