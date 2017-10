Incêndios

Pelo menos 80 pessoas perderam o emprego na área da União de Freguesias de Ervedal e Vila Franca da Beira, em Oliveira do Hospital, onde arderam duas serrações no dia 15, disse hoje o presidente da Junta.

Em declarações à agência Lusa, Carlos Maia lamentou a destruição pelo último incêndio de duas empresas de transformação de madeira, em Ervedal da Beira e Vila Franca, em que trabalhavam cerca de 50 e 30 operários, respetivamente.

No mesmo território, arderam seis casas de primeira habitação e cerca de 12 pessoas ficaram desalojadas, tendo sido albergadas em residências arrendadas pela Junta de Freguesia em articulação com a Câmara de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra.