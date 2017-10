Actualidade

A detenção de um cartoonista na Guiné Equatorial, há mais de um mês e sem uma acusação formal, é mais uma prova de que no país continuam a existirem prisões políticas, declarou hoje uma especialista.

"É claramente uma prisão política. É uma demonstração de força do regime do Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, que continua a reprimir todas as vozes contrárias", afirmou à Lusa Ana Lúcia Sá, investigadora do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa (CEI/ISCTE-IUL).

De acordo com a investigadora, "é uma prova de que continua a existir presos políticos na Guiné Equatorial, tal como em outros países que não são democráticos".