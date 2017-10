Incêndios

O presidente da Câmara da Marinha Grande, Paulo Vicente, disse hoje à agência Lusa que está "preocupadíssimo" com a falta de vigilância do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas ao rescaldo do incêndio que deflagrou no dia 15.

Paulo Vicente, que hoje dará lugar à presidente recém-eleita, Cidália Ferreira, revelou que tem feito vários contactos para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) "e que nunca atendem".

"Estamos preocupadíssimos. O ICNF tem a responsabilidade da vigilância após o rescaldo dos incêndios e não o está a fazer. Se não têm pessoal, contratem-nos, porque nós também não temos. Os nossos bombeiros estão exaustos", salientou o autarca.