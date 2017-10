Incêndios

O presidente da Turismo do Centro considerou hoje "incompreensível e inqualificável" que a entidade regional tenha sido excluída da reunião de segunda-feira, em Vila Nova de Poiares, entre o Governo, autarcas e agricultores dos concelhos atingidos pelos fogos.

"Este Governo precisa de ser chamado à atenção: no trabalho que está a ser feito na auscultação às pessoas, para avaliar a dimensão dos estragos, o turismo não pode ficar de fora", avisou Pedro Machado, em declarações à agência Lusa.

O responsável pela Entidade Regional lamenta que o Turismo do Centro "não tenha sequer sido convidado" a participar na reunião de Vila Nova de Poiares, que contou com as presenças dos ministros da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, e do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques.