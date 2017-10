Actualidade

Os portugueses Serushiô e o luso-angolano Diron Animal atuam em janeiro de 2018 em Groningen, na Holanda, no âmbito do festival Eurosonic Noorderslag, foi hoje anunciado.

Serushiô e Diron Animal surgem numa lista de 37 nomes hoje divulgados em comunicado pela organização da iniciativa e juntam-se à banda portuguesa TT Syndicate, escolhida pela rádio pública Antena 3, uma das parceiras do festival holandês.

Os Serushiô são uma dupla de 'blues rock' do Porto, formada por Seru e Zé Vieira. A banda editou em março deste ano "Groove Lee", sucessor do álbum de estreia, "I'm not lost...just don't want to be found", de 2014.