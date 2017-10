Incêndios

Cinquenta e nove concelhos da região Centro foram atingidos pelos incêndios deste ano e 38 empreendimentos turísticos foram destruídos total ou parcialmente, segundo um "primeiro balanço dos estragos" revelado hoje à agência Lusa pela Turismo do Centro.

A Entidade Regional, que é a maior e mais diversificada área turística nacional, abrangendo 100 municípios, teve assim mais de metade do seu território afetado pelas chamas, que nos incêndios de 15 de outubro avançaram pela primeira vez sobre o litoral, provocando estragos também em Aveiro, Ílhavo, Vagos, Mira, Figueira da Foz, Marinha Grande e Leiria.

O número de concelhos afetados pelas chamas no Centro é maior do que o número de municípios que integram a Região de Turismo do Alentejo (57) ou de que o valor combinado das regiões de Lisboa e Algarve.