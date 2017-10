Actualidade

O Orçamento do Estado para 2018 adota medidas no sentido de repor e garantir a autonomia do poder local, reconhece a direção da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que hoje apreciou o documento.

"Registamos que há um avanço na adoção de medidas" na proposta de lei do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), apresentada pelo Governo na Assembleia da República, que vão "no sentido de repor/garantir a autonomia dos municípios", disse hoje o presidente da ANMP, Manuel Machado.