AR/Censura

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, acusou hoje o primeiro-ministro de "incompetência, soberba e insensibilidade" na resposta aos incêndios dos últimos meses que causaram mais de cem mortos e de falhar "nas horas difíceis".

"O país sabe hoje que tem um primeiro-ministro excelente a dar boas notícias, mas nas horas difíceis, nas horas em que precisa de um chefe de Governo, o senhor está ausente, o senhor falha", acusou Hugo Soares, no início do debate da moção de censura do CDS-PP.

Na primeira ronda de perguntas à líder do CDS-PP, Assunção cristas, o líder parlamentar do PSD optou por se dirigir quase exclusivamente ao primeiro-ministro, António Costa, considerando que o debate de hoje "tem um passado, tem um presente e tem um futuro".