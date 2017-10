AR/Censura

O primeiro-ministro, António Costa, assegurou hoje que o Governo terá a "flexibilidade necessária" para introduzir alterações no Orçamento do Estado de 2018 (OE2018) de modo a garantir um reforço das ações contra incêndios.

"Parte das necessidades" detetadas na ação do Estado "já estavam previstas no próprio orçamento", disse o chefe do Governo, garantindo no parlamento que o executivo terá a "flexibilidade necessária" para adotar medidas que surjam do "debate na especialidade" sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2018.

António Costa respondia a uma pergunta da líder do CDS-PP, Assunção Cristas, no debate parlamentar da moção de censura do CDS-PP ao executivo.