AR/Censura

O BE demarcou-se hoje da moção de censura "obscena" do CDS-PP, em debate no parlamento, e questionou o primeiro-ministro sobre as medidas do Governo de prevenção e combate aos incêndios.

No debate da moção de censura, Catarina Martins, coordenadora do BE, lembrou que a moção de censura "é para derrubar o Governo", "não é sobre a dor a indignação de um país que tem tido tanta dor" por causa dos incêndios do verão e de outubro, que fizeram mais de 100 mortos.

Utilizar uma moção de censura "como instrumento para os partidos avaliarem se a morte de 100 pessoas é grave, é mais do que desadequado, é obsceno", afirmou.