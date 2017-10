Actualidade

O presidente do parlamento, Ferro Rodrigues, estará presente na quarta-feira-feira, pelas 12:00, na cerimónia de atribuição do nome do histórico liberal do século XIX Passos Manuel à Biblioteca da Assembleia da República.

Segundo fonte oficial do gabinete de Ferro Rodrigues, esta cerimónia assinalará o encerramento das comemorações do bicentenário do constitucionalismo em Portugal.

Estas comemorações foram presididas por Guilherme D' Oliveira Martins, antigo ministro dos governos socialistas liderados por António Guterres, ex-presidente do Tribunal de Contas e atual administrador da Fundação Calouste Gulbenkian.