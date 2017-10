AR/Censura

O deputado único do PAN assumiu hoje o voto contra a moção de censura do CDS-PP ao Governo socialista devido às tragédias de fogos florestais dada a memória de anteriores governantes como Sócrates, Passos Coelho ou Assunção Cristas.

André Silva, assumindo divergências com o atual executivo liderado por António Costa, elogiou a postura de "ouvir, dialogar e acolher medidas", mas desafiou o chefe do Governo a adotar um programa específico de reestruturação da floresta com espécies autóctones à qual o líder socialista se mostrou recetivo, recorrendo a apoios das instituições europeias.

"Aprovar esta moção de censura significa levar o país a eleições antecipadas para escolher outro Governo. Mas vejamos, o PAN tem memória e sabemos muito bem o que não queremos. Temos muito bem presente a arrogância, as falhas e os atentados ambientais cometidos pelos Governos de José Sócrates, de Passos Coelho e Assunção Cristas. Temos memória, sim, e votaremos contra esta moção de censura por termos a total convicção de que o pior que poderia acontecer neste momento ao país seria sairmos de eleições com um Governo de maioria PS ou de maioria PSD-CDS", disse.