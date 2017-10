Actualidade

A Caixa Económica Montepio Geral teve lucros de 20,4 milhões de euros até setembro deste ano, o que compara com os prejuízos de 67,5 milhões de euros no mesmo período de 2016, divulgou hoje o banco.

Ainda nos primeiros nove meses do ano, o banco que pertence ao grupo Montepio conseguiu um produto bancário de 380 milhões de euros, mais 54% do que no mesmo período de 2016, com a margem financeira a subir 13,4% para 202,1 milhões de euros.

"Rentabilidade positiva, melhoria significativa em termos de resultado e, chamo à atenção, este é o terceiro trimestre consecutivo que a Caixa Económica tem resultados positivos, de acordo com o plano estratégico apresentado em 2015", disse hoje o presidente do banco Félix Morgado, na apresentação dos resultados até setembro.