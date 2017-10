Incêndios

Oitenta e cinco empresas foram destruídas e 450 trabalhadores foram afetados, em Oliveira do Hospital, devido aos incêndios que atingiram a região Centro, no dia 15, informou hoje a Câmara Municipal.

Em comunicado, o gabinete de comunicação deste município do distrito de Coimbra refere que a Câmara, presidida por José Carlos Alexandrino, "tem estado em contacto permanente com as empresas que ficaram parcial ou totalmente destruídas pelos incêndios", para que a economia local "regresse o mais rápido possível à normalidade".

José Carlos Alexandrino, citado na nota, adianta que tem estado "em contacto diário com o Governo e outras entidades estatais", a fim de promover "de forma célere a recuperação das empresas, procurando igualmente encontrar soluções que permitam minimizar a situação fragilizada em que ficaram muitos trabalhadores e as suas famílias" deste concelho do interior.