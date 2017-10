Actualidade

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) excluiu hoje a abertura de um processo à inoperacionalidade no videoárbitro no jogo entre Desportivo das Aves e Benfica, por não ter relevância disciplinar.

Questionada pela Lusa, fonte do CD da FPF confirmou que esta a quebra de comunicações ocorrida no domingo, aos 66 minutos do encontro da I Liga de futebol, que o Benfica venceu por 3-1, não tem relevância disciplinar.

Na segunda-feira, o Conselho de Arbitragem (CA) da FPF explicou que existiu uma quebra de comunicações entre o videoárbitro e a equipa de arbitragem, que se ficou a dever a uma anomalia na base de interligação, que permite o envio de sinal áudio da equipa de arbitragem para o centro de videoarbitragem.