Actualidade

A Impresa "recebeu manifestações de interesse" sobre as revistas que poderá alienar, "as quais estão a ser analisadas", informou hoje o grupo que detém a SIC e a Visão.

"No passado mês de agosto, a Impresa informou que tinha iniciado um processo de avaliação do seu porfólio na área de 'publishing', que poderia implicar a alienação desses ativos, com vista a efetuar um reposicionamento estratégico da sua atividade", adianta o grupo, no comunicado dos resultados relativos ao terceiro trimestre deste ano, hoje divulgado.

"No seguimento dessa iniciativa, a Impresa recebeu manifestações de interesse, as quais estão a ser analisadas", prossegue, adiantando que "a esta data não foi tomada qualquer decisão resultante deste processo, pelo que não é possível apurar qualquer impacto da mesma".