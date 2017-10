Incêndios

Os municípios "apoiam e acompanham" as medidas adotadas pelo Governo, no conselho de Ministro de sábado, para fazer face aos incêndios florestais, disse hoje o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado.

"Apoiamos e acompanhamos" as medidas aprovadas pelo Governo para o combate e prevenção de fogos florestais, disse Manuel Machado, que falava aos jornalistas, hoje, depois de ter participado numa reunião do Conselho Diretivo da Associação, na sua sede, em Coimbra.

Nessa perspetiva, "tem havido reuniões com várias entidades, incluindo as Forças Armadas", de modo a "se poder operacionalizar articuladamente as respostas necessárias a situações de emergência e que se espera não se repitam", acrescentou Manuel Machado, referindo que "ainda hoje" se reuniu com o Chefe de Estado Maior do Exército.