AR/Censura

O ministro da Agricultura caracterizou hoje a moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS-PP como um "estratagema" destinado a disputar a liderança da direita ao PSD, num discurso em que atacou a ação da ex-ministra Assunção Cristas.

Para o ministro da Agricultura, esta moção de censura "tratou-se de um mero estratagema político para utilizar o parlamento e, através dele, procurar chamar a atenção do país para a competição entre o PSD e o CDS-PP pela liderança da direita portuguesa".

"Por esta via, o CDS apenas procura tirar proveitos próprios com a cumplicidade alegre e inexplicável do principal partido a quem a moção é verdadeiramente dirigida", disse Capoulas Santos, na sessão de encerramento do debate da moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS-PP, na sequência dos incêndios da semana passada, que já provocaram 45 mortos.