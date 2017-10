Actualidade

O Museu do Louvre, em Paris, lançou hoje uma campanha pública de angariação de fundos para adquirir o Livro de Horas do Rei Francisco I, monarca francês da Casa de Valois, que reinou entre 1515 e 1547.

A instituição precisa de arrecadar um milhão de euros até ao dia 15 de fevereiro, de forma a obter o valioso manuscrito - datado da época renascentista e originalmente na posse do rei francês, desde 1538 - mas que passou pelas mãos da sobrinha deste, Jeanne d'Albre, e fez parte das coleções de artigos pessoais do monarca Henrique IV, rei de França e Navarra, e do cardeal Mazarin, de Itália, que sucedeu ao Cardeal Richelieu, como primeiro-ministro francês, e teve o futuro Luís XIV como discípulo.

De acordo com a linha cronológica disponível no 'site' do museu - responsável pela organização da campanha -, durante o século XVIII, o pequeno livro de oração chegou também a pertencer ao médico britânico Richard Mead, até 1754, altura em que passou para a posse do aristocrata e romancista Horace Walpole.