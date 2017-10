Actualidade

O surfista português Frederico Morais falhou hoje o acesso aos quartos de final do Meo Rip Curl Pro Portugal, 10.ª e penúltima prova do circuito mundial, ao perder na quinta ronda com o australiano Mick Fanning.

Na praia de Supertubos, o surfista luso, que assim concluiu a prova no nono posto, esteve quase sempre atrás do resultado do campeão do mundo em 2007, 2009 e 2013, amealhando somente 10,00 pontos (5,17 e 4,83), insuficientes para destronar Mick Fanning, que somou 11,87 (8,50 e 3,37), confirmando assim a 'luta' mais esperada dos 'quartos', frente ao brasileiro Gabriel Medina.

Contudo, a boa notícia do dia para 'Kikas' foi a eliminação do 'rival' direto, o australiano Connor O'Leary, na corrida para o título de estreante do ano na elite mundial, que terminou no 13.º lugar, ao cair aos pés do havaiano Sebastian Zietz, surfista que assegurou um duelo entre os oito melhores em prova com o australiano Julian Wilson, sexto do 'ranking'.