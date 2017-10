Actualidade

Gastão Elias saiu hoje vitorioso do duelo entre tenistas portugueses na primeira ronda do 'challenger' de Lima, ao conseguir o seu terceiro triunfo consecutivo sobre Gonçalo Oliveira.

Sétimo cabeça de série do torneio peruano, o 128.º jogador mundial voltou a demonstrar estar uns furos acima do jovem portuense de 22 anos, impondo-se por 6-1 e 6-3, em 1:17 horas.

Elias, que enfrentou um único ponto de 'break' no 'set' inaugural, quebrou o serviço do adversário por três vezes para fechar o primeiro parcial com 6-1.