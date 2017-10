Actualidade

O FC Porto e o Leixões empataram hoje 0-0, em encontro da segunda jornada do grupo D da Taça da Liga em futebol, disputado no estádio do Dragão, no Porto.

Embora em jogo referente à segunda jornada, esta foi a estreia dos 'dragões' na prova, enquanto o Leixões efetuou a sua segunda partida, depois de ter vencido na primeira jornada o Paços de Ferreira por 1-0.

Após este encontro, o Leixões lidera o grupo com quatro pontos, sendo seguido por Rio Ave, FC Porto e Paços de Ferreira, todos com um, mas os pacenses contam já dois jogos, tal como a equipa de Matosinhos.