Actualidade

Os países lusófonos devem intensificar a cooperação entre si para ajudar a fortalecer os Ministérios Públicos e magistrados e aumentar a eficácia do combate ao crime organizado e transnacional, defendeu hoje o presidente do Parlamento timorense.

"O crime organizado e transnacional esbateu as fronteiras dos Estados soberanos e requer destes uma atuação concertada, em vários domínios, em especial, no combate aos fenómenos criminais", disse Aniceto Guterres Lopes, na abertura do 15.º encontro de Procuradores-Gerais da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), que começou hoje em Díli.

"A globalização e os desafios que trazem impõem que intensifiquemos a cooperação entre os Estados-membros da CPLP e a Região Administrativa de Macau, em especial, entre os Ministérios Públicos e os seus magistrados, com vista a aumentar a eficácia no combate ao crime organizado e transnacional", defendeu.