Actualidade

A Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa vai assinalar hoje o Dia das Belas Artes com uma sessão solene, exposições dos alunos, visitas guiadas ao Convento de São Francisco e aos acervos de pintura, gravura e escultura.

A sessão de abertura das comemorações do Dia das Belas Artes e dos 181 anos das Belas Artes está marcada para as 09:30 de hoje, na Faculdade de Belas Artes, com a presença do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

Herdeira da Academia de Belas-Artes, criada no dia 25 de outubro de 1836, por decreto da rainha D. Maria II, a Faculdade de Belas-Artes (FBAUL) vai celebrar a data até ao final do mês de outubro, com base na produção criativa de alunos e ex-alunos.