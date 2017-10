Actualidade

Cem anos depois de os bolcheviques terem cercado a capital, a Revolução Russa de 1917 é hoje assinalada no Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos, com a programação da associação Iúri Gagarin.

"A revolução Russa e a experiência Soviética" vão ser contadas ao público do Folio pelo professor Luís Rafael Gomes, ao longo de um dia em que as aulas do festival versarão ainda sobre "Os poetas da Revolução" e a "Voz feminina" na cultura russa.

As aulas, inseridas na programação da associação Iúri Gagarin, parceira da terceira edição do Folio, abordarão ainda "as artes visuais em tempo de revolução" e a "Revolução Russa na história", tema que também leva a Óbidos o professor catedrático jubilado António Avelãs Nunes.