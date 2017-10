Actualidade

O Curdistão iraquiano propôs hoje "congelar os resultados" do referendo de independência, realizado há um mês, e que esteve na origem de uma grave crise política com o governo federal de Bagdad.

O Iraque pede a anulação dos resultados desta consulta, que o "sim" ganhou por larga maioria, como pré-requisito para qualquer diálogo.

As autoridades centrais assumiram, como medida de retaliação, de grandes áreas do território que as forças curdas tinham tomado o controlo ao longo dos anos além das fronteiras da região autónoma.