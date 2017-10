Actualidade

Os grupos Oriental e Central dos Açores estão hoje sob aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, devido à previsão de chuva e trovoadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o grupo Oriental (ilhas de São Miguel e Santa Maria) está sob aviso laranja entre as 07:00 e as 18:00 de hoje devido à previsão de precipitação e trovoadas.

No grupo Central (ilhas da Graciosa, S. Jorge, Pico, Faial e Terceira) há aviso laranja para precipitação e aviso amarelo para as trovoadas também até às 18:00 de hoje.