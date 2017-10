Actualidade

O Estado português aumentou o capital estatutário na CP - Comboios de Portugal, E.P.E., passando a ser de mais de 3.420 milhões de euros, de acordo com uma informação disponível da Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a nota, o Estado português reforçou o capital com 16,8 milhões, passando a ter 3.420.800.000 euros

No final de junho, aquando da nomeação do novo presidente do Conselho de Administração, Carlos Nogueira, a imprensa revelou que o Estado tinha colocado na CP - Comboios de Portugal mais 12,4 milhões de euros, totalizando em mais de 900 milhões o valor usado nos últimos três anos para capitalizar a empresa pública que gere a rede de comboios nacional.