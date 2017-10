Actualidade

A abertura dos concursos do Programa de Apoio Sustentado às Artes, nas modalidades bienal e quadrienal, para teatro, circo contemporâneo e artes de rua, no valor global de 30,7 milhões, foi hoje publicada em Diário da República.

Os avisos de abertura dos concursos nas quatro disciplinas são publicados no Diário da República n.º 206/2017, Série II, emitidos pelo Ministério da Cultura, através da Direção-Geral das Artes (DGArtes), responsável pela atribuição dos apoios.

Neste programa, a área do teatro é aquela que irá receber uma verba mais elevada de todas as já anunciadas, com 29.670.000 euros, enquanto a área do circo contemporâneo e artes de rua receberá 1.075.000 euros.