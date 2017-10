Incêndios

A Estratégia para o Turismo 2027, que estabelece "ações e objetivos" para o setor na próxima década, deverá ser revista tendo em conta o impacto dos incêndios no setor, defendeu hoje o presidente da Turismo do Centro.

Pedro Machado considera que a Estratégia 2027 não pode ignorar as dificuldades criadas pelos incêndios de junho e outubro na atividade turística, lembrando que no Centro do país foram atingidos pelos incêndios deste ano 59 dos 100 municípios que integram a Entidade Regional.

No setor do Turismo, há perdas materiais avultadas, com destruição parcial ou completa de 39 empreendimentos turísticos e de diversas atrações turísticas, como percursos pedestres.