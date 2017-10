Actualidade

A presidente da Administração do Sistema de Saúde admitiu hoje que as listas para consultas hospitalares foram expurgadas em 2016, mas afirmou que tal foi feito de acordo com os hospitais e centros de saúde e visou melhorar o acesso.

Marta Temido está a ser ouvida pelos deputados da comissão de Saúde sobre as conclusões do relatório da auditoria do Tribunal de Contas (TdC) relativo ao acesso a cuidados no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Este relatório refere que, no triénio 2014-2016, ocorreu "uma degradação do acesso dos utentes a consultas de especialidade hospitalar e à cirurgia programada".