Actualidade

O CDS considerou hoje que houve uma "falha grave do Estado" com os doentes em lista de espera para consultas e cirurgias, sublinhando que morreram 2.605 pessoas no ano passado sem terem conseguido ser operadas.

A deputada do CDS Isabel Galriça Neto considerou que este dado avançado pelo recente relatório do Tribunal de Contas sobre o acesso à saúde "revela o desinvestimento a que se chegou no Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

A comissão parlamentar de Saúde realiza hoje três audições, uma delas ao ministro da Saúde, sobre as conclusões da auditoria do Tribunal de Contas.