Actualidade

Os dois candidatos à liderança do PSD, Rui Rio e Pedro Santana Lopes, vão participar nas jornadas parlamentares do partido, que se realizam na segunda e terça-feira no Minho.

De acordo com o programa das jornadas, que terão como lema "Recuperar a Confiança", Pedro Santana Lopes e Rui Rio marcarão presença no primeiro dia das jornadas, na segunda-feira.

O antigo primeiro-ministro falará perante os deputados sociais-democratas pelas 17:30 e o antigo autarca do Porto logo a seguir, às 18:00, durante o período da reunião interna da bancada social-democrata, habitualmente fechado à comunicação social e que decorrerá num hotel em Braga.