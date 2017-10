Actualidade

A Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) estimou hoje em 265 milhões de euros o benefício líquido entre 2010 e 2016 da produção renovável de eletricidade, o que se traduz numa poupança de quase 38 milhões de euros por ano.

De acordo com a análise sobre o 'Efeito das Renováveis com Remuneração por Tarifa', divulgado hoje na Conferência APREN 2017 - Eletricidade renovável, inovação e tendências, entre 2010 a 2016 o ganho económico proveniente deste efeito foi de 5,95 mil milhões de euros, valor que pode ser contrabalançado com o designado sobrecusto das renováveis que foi de 5,68 mil milhões de euros (dados da ERSE)".

Em declarações à Lusa, o presidente da APREN, António Sá da Costa, realçou que o estudo agora divulgado, em parceria com a WHS - Wind Hydro & Sun Energy Services, mostra que "as renováveis não são caras, como se diz", esperando uma definição de um prazo para as tarifas, não inferior a 15 anos, para as produtores poderem investir.