Actualidade

O surfista brasileiro Gabriel Medina venceu hoje o Meo Rip Curl Pro Portugal, ao 'vingar' na derradeira bateria da 10.º e penúltima etapa do circuito mundial, a final perdida em 2012 para o australiano Julian Wilson.

Gabriel Medina, atual terceiro do 'ranking', vinha motivado da vitória na etapa anterior em França e voltou a triunfar, desta vez na praia de Supertubos, em Peniche, arrebatando 13,26 pontos (6,93 e 6,33) numa final intensa e muito discutida até final, com Julian Wilson somar um total de 10,94 (4,67 e 6,27).

Com este resultado, além do sul africano Jordy Smith, segundo da hierarquia, Gabriel Medina e Julian Wilson ainda mantêm vivas as esperanças de poderem lutar pelo título com o atual campeão do mundo e líder do circuito, John John Florence, uma vez que, apesar da larga vantagem no topo da classificação, a eliminação do havaiano nos quartos de final permitiu uma aproximação significativa dos mais diretos perseguidores.