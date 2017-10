Actualidade

Quatro peças de fotografia de artistas portugueses e uma escultura asiática foram adquiridas por 65.200 euros a colecionadores privados para o Museu do Chiado e para o Museu Nacional de Etnologia, anunciou hoje a Direção-Geral do Património Cultural.

As obras, que já se encontravam depositadas ou confiadas àqueles dois museus, em Lisboa, pertenciam, respetivamente, às coleções privadas de Isabel Vaz Lopes e de Victor Bandeira.

De acordo com um comunicado da Direção-geral do Património Cultural (DGPC), foram adquiridas quatro fotografias, no valor de 35.200 euros, da coleção privada de Isabel Vaz Lopes, para o acervo do Museu do Chiado, e a escultura "Discípulo escutando Buda", da coleção de Victor Bandeira, por 30 mil euros, para o Museu Nacional de Etnologia.